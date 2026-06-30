Hoe overleef je een hittegolf in Nederland?

Het veranderende klimaat in Nederland zorgt ervoor dat we vaker dan voorheen te maken krijgen met een hittegolf . In 2026 was het in juni al raak en ook nog eens met extreem hoge temperaturen van tegen de 40 graden in Zuid-Nederland. Hitteprotocollen werden van stal gehaald om iedereen zo goed mogelijk door deze warme dagen heen te helpen. Volgens sommigen zwaar overdreven, maar volgens het KNMI en andere instanties bittere noodzaak.

Do’s en dont’s bij een hittegolf

Er zijn een paar belangrijke do’s en dont’s als er een hittegolf is in Nederland. Om je huis koel te houden is het zaak om alles overdag zo veel mogelijk dicht te houden. Doe het zonnescherm of de screens naar beneden, niet als de zon op het raam komt maar gewoon de hele dag. Doorluchten doe je ’s nachts als de temperatuur hopelijk wat zakt. Vermijd zware lichamelijke inspanning in de zon zoveel mogelijk. Heb je huisdieren, houd ze dan goed in de gaten. Honden en katten kunnen niet zweten, alleen via hun voetzolen. Honden koelen af door te hijgen. Laat je hond vroeg in de ochtend uit en beperk dit overdag tot een snel plasrondje. Let erop dat je hond zijn voetzolen kan branden aan heet asfalt. Katten kunnen meestal goed tegen de warmte, hun vacht isoleert de warmte deels, maar sommige eigenwijze exemplaren haal je uit de zon en leg je binnen of op zijn minst in de schaduw.

Hydrateren

De mantra bij heet weer is drink voldoende. Drink bij voorkeur water of kies voor de gezonde sappen van Dr.Blend . Vermijd alcohol, want hoe lekker een koud biertje ook is, alcohol droogt uit en zorgt er dus voor dat je alleen maar meer dorst krijgt. Zorg dat je over een dag minstens anderhalf tot twee liter water of ander gezond vocht drinkt. Warme dranken zoals thee kunnen ook prima, al klinkt dat niet logisch. Van koude dranken ga je sneller transpireren en krijg je dus alleen maar meer dorst.

Airco en ventilatoren

In heel wat Nederlandse huizen loeit de airco op volle sterkte als het buiten warm is. Dat is een optie, maar houd wel de kosten in de gaten want stroom kan tijdens extreme hitte op bepaalde momenten erg duur zijn als je een dynamisch contract hebt. Er wordt genoeg geproduceerd, de zonnepanelen draaien overuren, maar er is ook veel stroom nodig en dus berekenen de leveranciers hogere tarieven vooral in de avonduren. Laat de vaatwasser of de wasmachine dus liever overdag draaien en zet de airco alleen aan als dat echt nodig is.

Het wordt ooit weer koel

Nederland is nog steeds geen tropisch land. Het is dus niet zo dat de 35 graden wekenlang aanhoudt. Er komt redding, hoe dan ook. Meestal duurt een hittegolf in Nederland niet langer dan een week en daarna worden we beloond met afkoeling, vaak wel voorafgegaan door een paar stevige onweersbuien. Houd je dus gewoon rustig en wacht af tot Moeder Natuur besluit dat het wel welletjes is geweest en dat het tijd wordt voor Hollands zomerweer met af en toe een wolk voor de zon en wat aangenamere temperaturen.