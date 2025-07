Tekenaar Annemarie van Haeringen wint Max Velthuijs-prijs 2025

DEN HAAG (ANP) - Tekenaar en prentenboekmaker Annemarie van Haeringen heeft de Max Velthuijs-prijs 2025 gewonnen. Van Haeringen is bekend van Prinses met de lange haren en Beer is op Vlinder en ook van de tekeningen die ze maakte bij boeken van onder anderen Bibi Dumon Tak, Toon Tellegen en Rindert Kromhout.

De jury omschrijft Van Haeringen als iemand met onwaarschijnlijk veel vakmanschap die met haar heel eigen tekenpen een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op het Nederlandse illustratorenlandschap. "Met een enkel beeld prikkelt Van Haeringen je verbeelding en stimuleert ze je om je fantasie aan het werk te zetten", aldus de jury. De uitreiking is in november in het Literatuurmuseum.

De Max Velthuijs-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken. Er is een bedrag van 60.000 euro aan verbonden en de winnaar krijgt een oorkonde en een beeldje van Kikker, Velthuijs' bekendste verhaalfiguur. De prijs ging eerder onder anderen naar Dick Bruna.