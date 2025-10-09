ECONOMIE
Deens windenergiebedrijf Ørsted schrapt 2000 banen

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 12:14
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted schrapt ongeveer 2000 banen. Deze inkrimping moet eind 2027 zijn afgerond. Momenteel telt Ørsted wereldwijd ongeveer 8000 arbeidsplaatsen.
Het bedrijf zegt dat de reorganisatie nodig is vanwege een sterkere focus op offshore wind in Europa en de afronding van een aantal windparkprojecten op zee in de komende jaren. Hierdoor is minder personeel nodig. Daarnaast wil het bedrijf kosten besparen. In het vierde kwartaal van dit jaar verdwijnen al vijfhonderd banen, waarvan bijna de helft in Denemarken.
Het bedrijf heeft de afgelopen tijd een reeks tegenvallers gehad. In augustus zette de Amerikaanse president Donald Trump de bouw van een groot windpark van Ørsted voor de oostkust van de Verenigde Staten stil dat al voor 80 procent was voltooid. Ørsted spande een rechtszaak aan. De rechter besloot dat het project toch door kon gaan.
