Wielrenner Démare kondigt na 97 zeges afscheid aan

PARIJS (ANP) - De Franse wielrenner Arnaud Démare rijdt zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers. De 34-jarige coureur van Arkéa - B&B Hotels heeft dat op sociale media bekendgemaakt. Démare won onder meer de klassieker Milaan-Sanremo in 2016, twee etappes in de Tour de France en acht etappes in de Giro d'Italia.

"Het moment is gekomen", schrijft Démare. "Aan het einde van dit seizoen, na Parijs-Tours, zal ik een punt zetten achter mijn professionele carrière. Het was een ongelooflijk avontuur."

Démare won in zijn professionele loopbaan, die in 2012 begon, 97 wedstrijden. Zijn laatste zege dateert van september vorig jaar, toen hij als eerste aankwam in de koers Paris-Chauny.