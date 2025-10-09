ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Démare kondigt na 97 zeges afscheid aan

Sport
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 12:08
anp091025153 1
PARIJS (ANP) - De Franse wielrenner Arnaud Démare rijdt zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers. De 34-jarige coureur van Arkéa - B&B Hotels heeft dat op sociale media bekendgemaakt. Démare won onder meer de klassieker Milaan-Sanremo in 2016, twee etappes in de Tour de France en acht etappes in de Giro d'Italia.
"Het moment is gekomen", schrijft Démare. "Aan het einde van dit seizoen, na Parijs-Tours, zal ik een punt zetten achter mijn professionele carrière. Het was een ongelooflijk avontuur."
Démare won in zijn professionele loopbaan, die in 2012 begon, 97 wedstrijden. Zijn laatste zege dateert van september vorig jaar, toen hij als eerste aankwam in de koers Paris-Chauny.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading