TV-debatten cruciaal: in welk vakje landen de 11 miljoen Nederlanders zwevende kiezers?

Drie weken voor de verkiezingen zegt 82 procent van de kiezers nog niet te weten op welke partij ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos I&O. De lijsttrekkers kunnen hun pijlen richten op meer dan 11 miljoen zwevende kiezers. Komende week beginnen de eerste grote televisiedebatten.

De nieuwste zetelpeiling van Ipsos I&O laat weinig verschuivingen zien ten opzichte van eerdere peilingen. De PVV staat al weken bovenaan en schommelt rond de dertig zetels. Op afstand gevolgd door het CDA en GroenLinks-PvdA. De eerste heeft nu vijf zetels in de Kamer en lijkt een forse winst te gaan boeken; Ipsos I&O peilt de partij op 24 zetels. GroenLinks-PvdA heeft nu 25 zetels in de Kamer, daar zouden er 22 van overblijven.

Voorkeuren

De onderzoekers benadrukken dat de peilingen nog weinig voorspellende waarde hebben. Ze geven alleen de voorkeuren aan die mensen nu opgeven. Maar het overgrote merendeel van de kiezers moet zijn keuze nog bepalen. Slechts 18 procent zegt al zeker te weten op wie ze gaan stemmen op 29 oktober.

In de peiling zijn VVD, D66 en JA21 nu min of meer even groot. Ze staan alle drie rond de dertien à veertien zetels. Vooral voor de VVD is dat slecht nieuws. Jarenlang was de partij onbedreigd de grootste van het land, maar sinds het vertrek van partijleider Mark Rutte moet de VVD steeds meer andere partijen boven zich dulden.

50Plus

Regeringspartij NSC ziet nog geen kentering in de peilingen: Ipsos I&O peilt de partij die in 2023 nog met twintig zetels de Kamer binnenkwam nog steeds op nul zetels. De partij 50Plus mag zich voorzichtig verheugen op een terugkeer in de Tweede Kamer. In de nieuwste peiling staat die partij op twee zetels.