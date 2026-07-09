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Deense boete van 4 ton voor KLM om 'greenwashing'

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 19:35
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KOPENHAGEN (ANP/BELGA) - Een rechtbank in Denemarken heeft luchtvaartmaatschappij KLM een boete opgelegd van 3 miljoen Deense kronen, omgerekend 400.000 euro, vanwege "greenwashing". Daarbij doen bedrijven zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn.
Volgens de Deense consumentenombudsman had KLM namelijk een misleidende reclame over de duurzaamheid van vliegreizen dankzij 'Sustainable Aviation Fuel' (SAF). In 2023 verspreidde KLM een reclamespotje op de radio en Spotify. Daarin had het bedrijf het over "een grote stap voorwaarts naar iets duurzamere reizen". Daarnaast beweerde KLM dat het "voortaan voor alle tickets een groter aandeel duurzame vliegtuigbrandstof" gebruikt, terwijl SAF in werkelijkheid 1 procent uitmaakte van de brandstofsamenstelling.
De reclame "gaf consumenten het idee dat reizen met KLM voordeliger zou zijn voor het klimaat dan het in werkelijkheid was", aldus de rechtbank in Kopenhagen, die KLM veroordeelde voor "misleidende handelspraktijken". KLM zei in een reactie "kennis te nemen" van het vonnis.
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