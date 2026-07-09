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Nosková ten koste van Kostjoek naar eerste finale op Wimbledon

Sport
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 19:43
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LONDEN (ANP) - Tennisster Linda Nosková heeft voor het eerst de finale van Wimbledon bereikt. De 21-jarige Tsjechische versloeg op het Londense gras in de halve finale Marta Kostjoek uit Oekraïne: 6-4 6-4. Daarmee krijgt het vrouwenenkelspel dit jaar een Tsjechische finale met daarin Karolína Muchová (29) als opponente van Nosková.
De jonge Tsjechische is bezig aan haar vierde Wimbledon en kwam nooit verder dan de vierde ronde. Kostjoek, de Oekraïense nummer 13 van de wereld, had niet eerder de halve finales bereikt.
De eerste set was voor een scherper ogende Nosková. De Tsjechische nummer 12 van de wereld had genoeg aan een late break. In de tweede set kwam de Tsjechische met een overtuigende lovegame opnieuw een break voor (3-1). Ze leek haar eigen opslagbeurt vervolgens te behouden en zo verder uit te lopen, maar Kostjoek brak terug en kwam op 3-3. Kostjoek leverde bij een 5-4-achterstand opnieuw haar servicebeurt in, wat haar meteen de wedstrijd kostte.
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