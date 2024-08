Deense maker mpox-vaccin 'beter voorbereid' op nieuwe uitbraak

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Biotechnologiebedrijf Bavarian Nordic is op dit moment "beter voorbereid" om grote hoeveelheden vaccins tegen mpox te leveren dan bij de vorige grote uitbraak van het virus in 2022. "We hebben niet alleen een voorraad opgebouwd voor de verwachte orders, maar ook een voorraad die ons de capaciteit biedt voor uitbraken zoals die waar we ons nu in bevinden", zei topman Paul Chaplin in een toelichting op de halfjaarcijfers van het Deense bedrijf.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de uitbraak van een nieuwe variant van mpox, ook wel bekend als apenpokken, in een aantal Afrikaanse landen uit tot internationale noodsituatie. De VN-organisatie deed ook een oproep om de vaccinproductie fors op te schalen.

Bavarian Nordic is een belangrijke speler op dat vlak, als maker van het enige tegen mpox ontwikkelde vaccin dat in de Verenigde Staten en de Europese Unie is goedgekeurd.