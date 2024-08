Brand in Russische haven na Oekraïense aanval op ferry

KRASNODAR (ANP/RTR/AFP) - In een Russische haven in de regio Krasnodar is brand uitgebroken na een Oekraïense luchtaanval, melden de Russische autoriteiten. Oekraïne zou een veerboot met brandstoftanks hebben beschoten en die boot zou zijn gezonken.

De brand is uitgebroken in de haven van Kavkaz, vlak bij de Krim en de belangrijke Krimbrug. Het is een van de grootste Russische havens aan de Zwarte Zee.

Kyiv heeft nog niets gezegd over een aanval op Kavkaz.

Het is nog niet bekend of er doden en gewonden zijn door de beschieting en de brand. Volgens de autoriteiten zijn zo'n honderd brandweerlieden bezig om de brand te blussen.