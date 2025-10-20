Deense minister: EU ander continent zonder Russische energie

LUXEMBURG (ANP) - Dat het overgrote deel van de EU-landen heeft gekozen voor een volledige importstop van Russische energie zal "de toekomst van ons continent vormen", zei de Deense minister Lars Aagaard (Energie). Hij ziet een "continent dat niet langer de Russische oorlogsmachine financiert", zei hij maandag tijdens een bijeenkomst van EU-energieministers in Luxemburg.

25 van de 27 lidstaten gaven maandag goedkeuring aan een plan van de Europese Commissie dat de EU vanaf januari geen nieuwe Russische gasdeals meer maakt en vanaf 1 januari 2028 helemaal geen Russische energie meer importeert. Alleen Hongarije en Slowakije stemden niet in, maar er was geen unanimiteit van alle lidstaten nodig om het plan goed te keuren.

Volgens Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) stuurt de EU een duidelijk signaal met de beslissing. "We zullen Rusland niet langer toestaan energie als wapen tegen ons te gebruiken. We zullen niet langer accepteren dat we afhankelijk zijn van energie van een agressor", zei hij.