Turnster Visser aan leiding op brug bij WK, nu in wachtkamer

JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser gaat na de eerste van in totaal tien subdivisies aan de leiding op het onderdeel brug bij de kwalificaties van de WK in Jakarta. Visser kwam tot een score van 14,000 punten. Landgenote Sanna Veerman volgt op de tweede plaats met 13,966 punten. De twee turnsters moeten nog negen subdivisies afwachten of hun scores genoeg zijn voor een plek in de toestelfinale (top-8).

"Ik vind het heel moeilijk in te schatten waar dit me brengt aan brug", zei Visser na afloop. "Er komen echt nog veel turnsters en ik heb niet zo'n goed beeld van wie tot wat in staat is. Ik kan nu in ieder geval niets meer doen. Het wordt zitten en afwachten."

Visser kwam in Jakarta in actie op de meerkamp en begon sterk op sprong en brug. Ook op balk vervolgde ze haar vierkamp gedegen. Op vloer kwam ze in de eerste acrobatische serie ten val. Visser kwam uiteindelijk tot een totaal van 51,066 punten en staat voorlopig derde achter de Japanse turnsters Aiko Sugihara (54,099) en Rina Kishi (51,965). Visser moet nog tot dinsdagavond lokale tijd afwachten of haar score voldoende is voor de meerkampfinale (top-24). "Op vloer liet ik veel liggen, die val was een dure fout", zei ze. "Ik weet niet hoeveel turnsters er meerkamp doen bij dit WK, dus ook daar wordt het afwachten. Hopelijk zie je me donderdag (in de finale) weer."

'Kiele kiele'

Veerman kwam alleen in actie op het toestel brug. "Als ik drietiende meer had gescoord, had ik me misschien wat relaxter gevoeld nu", zei Veerman. "Nu wordt het denk ik kiele kiele. Ik ben mijn oefening goed doorgekomen, maar heb misschien net te veel foutjes gemaakt. Het wordt afwachten."

Maandag volgen nog twee subdivisies, dinsdag acht. De Nederlandse turners slaagden er niet in finales te bereiken op de WK.