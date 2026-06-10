Vijf gouden tips om die WK-pool te winnen: denk als een bookmaker

Het WK wordt groter dan ooit. Met liefst 48 landen en 104 wedstrijden is het analyseren en invullen van een WK-pool bijkans een dagtaak geworden. Volg de tips van voetbalquizkampioen en sportspellenmaker Roderick Smal om de kans op succes het grootst te maken.

Zijn belangrijkste advies? Laat je emoties thuis. “Een WK-pool win je niet op basis van geluk. Denk strategisch en negeer je emoties.”

Uitslagen

Dat begint al bij het voorspellen van uitslagen. Veel deelnemers vullen enthousiast 4-0's en 5-1's in, maar de geschiedenis vertelt een ander verhaal. Sinds 2002 zijn 1-0, 2-1 en 2-0 de meest voorkomende WK-uitslagen. Grote uitslagen komen voor, zeker nu er meer kleinere voetballanden deelnemen, maar vormen eerder de uitzondering dan de regel.

Bovendien kunnen de hitte en het overvolle speelschema ervoor zorgen dat toplanden na een comfortabele voorsprong gas terugnemen. Een zakelijke overwinning levert immers net zoveel punten op als een monsterscore.

Oranje

Ook voor het voorspellen van de resultaten van Oranje is nuchterheid het devies. Nederlandse fans hebben de neiging hun eigen ploeg ver te laten komen, maar Smal waarschuwt voor al te veel optimisme. De groepsfase moet volgens hem geen probleem zijn, maar daarna dreigen direct zware tegenstanders.

De WK-pool invullen maanden voordat het toernooi begint is geen goed idee. Blessures, vormschommelingen en verrassende resultaten kunnen het hele krachtenveld veranderen. Daarbij komt dat de nieuwe WK-opzet ertoe kan leiden dat toplanden na twee wedstrijden al zeker zijn van de volgende ronde en hun sterren sparen.

“Mijn advies: doe je voorspelling in je WK-pool zo laat mogelijk, en schroom niet om - als dat kan - hem tussendoor aan te passen”, legt Smal uit in de Stentor.

Hitte

Wie denkt dat de wereldtitel automatisch naar een Europees topland gaat, moet volgens Smal ook oppassen. Frankrijk en Spanje gelden bij de bookmakers als grootste favorieten, maar de omstandigheden kunnen Zuid-Amerikaanse landen in de kaart spelen. De hitte tijdens het WK doet denken aan het toernooi van 1994 in de Verenigde Staten, waar uiteindelijk Brazilië met de beker naar huis ging.

Bij het kiezen van de topscorer geldt opnieuw: denk rationeel. Kies liefst een spits van een land dat ver komt. Daarom zijn namen als Kylian Mbappé (Frankrijk), Harry Kane (Engeland) en Mikel Oyarzabal (Spanje) interessant.

De verleiding om voor supersterren als Erling Haaland te kiezen is groot, maar Noorwegen wacht een loodzware poule. België heeft op papier eenvoudiger tegenstanders, maar ook Romelu Lukaku blijft een gok vanwege zijn fysieke gesteldheid.

De conclusie is duidelijk: minder emotie, meer statistiek. Dat levert uiteindelijk meer op dan blind vertrouwen op je favoriete spelers of landen.