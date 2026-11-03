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Delhaize-supers hebben geen last meer van aanval op koelkasten

Economie
door anp
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ASSE (ANP/BELGA) - Supermarkten van de Belgische keten Delhaize hebben geen last meer van de cyberaanval waardoor maandag vriezers en koelkasten werden gehackt. De bevoorrading verloopt volgens plan en alle winkels zijn weer volledig operationeel, meldt een woordvoerder van de supermarktketen aan persbureau Belga.
De cyberaanval zorgde voor problemen in tientallen Belgische supermarkten, onder meer van Delhaize, Carrefour en Spar. Ook in andere landen in Europa werden koelinstallaties in supermarkten gehackt. Onbekende aanvallers hadden koelinstallaties op afstand in ontdooimodus gezet, waardoor de koelkasten en diepvriezers opwarmden. Het ging volgens koelinstallateur Sabcobel om hetzelfde mechanisme als bij de grootschalige cyberaanval op honderden winkels in Frankrijk begin oktober.
Nederlandse supermarkten hadden geen last van gehackte vriezers. Wel zouden slagers en kleinere buurtwinkels in Nederland getroffen zijn, meldde de NOS.
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