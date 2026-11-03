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Er ligt gewoon een heel goed belastingplan, zegt Van den Brink

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Asielminister en vicepremier Bart van den Brink houdt vol dat er "gewoon een heel goed belastingplan" ligt. Tegelijkertijd erkent hij dat er nog geen deal met de oppositie is waarmee steun voor het belastingplan in het parlement verzekerd is.
De CDA'er sprak kort voor de ingelaste ministerraad met de pers. Over besluiten die op tafel liggen, liet hij nog niets los.
Gevraagd hoe dit plan een meerderheid moet krijgen, antwoordde Van den Brink: "Dat is uiteindelijk natuurlijk ook het debat dat in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Wat op zich altijd plaatsvindt. Alleen we zijn gewend in Nederland dat dat vooraf gegaan wordt door afspraken waarvan je weet dat het een meerderheid oplevert." Hij wacht voorstellen uit de Kamer af.
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