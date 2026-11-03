UWV ziet grotere groep hogeropgeleiden in de WW

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal hogeropgeleiden met een WW-uitkering groeit, signaleert uitkeringsinstantie UWV in een nieuw rapport. Dat hangt mogelijk samen met de opkomst van kunstmatige intelligentie.

Mensen met een opleiding aan de hogeschool of universiteit waren in 2022 goed voor 30 procent van alle mensen in de WW. Dat aandeel groeide naar 38 procent dit jaar.

Deels komt dit doordat steeds meer Nederlanders hoger opgeleid zijn. Maar er zijn ook bepaalde beroepsgroepen waarbij AI mogelijk voor meer werkloosheid zorgt. Zo ziet het UWV een stijging van het aantal hoogopgeleide marketingmedewerkers in de WW.

Kunstmatige intelligentie

Daarnaast wijst het UWV op het effect van reorganisaties in sectoren waar veel IT'ers werken, zoals banken. De afgelopen jaren meldden banken duizenden banen te schrappen, waarbij ze verwachtten dat AI bepaalde taken kan overnemen.

Een grotere groep hoger opgeleiden in de WW is nog geen oplossing voor wat het UWV de "mismatch" op de arbeidsmarkt noemt. Dat is de schaarste aan werkzoekenden met de vaardigheden waar bij werkgevers veel vraag naar is. Het UWV vreest juist dat het voor hogeropgeleiden steeds lastiger kan worden om aan werk te komen, omdat meer werk onder druk staat.