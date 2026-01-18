ECONOMIE
Democraten willen heffingen Trump met wetsvoorstel blokkeren

Economie
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 4:18
anp180126007 1
WASHINGTON (ANP) - Democraten in de Amerikaanse Senaat willen met een wetsvoorstel voorkomen dat de door president Donald Trump aangekondigde importheffingen voor acht Europese landen worden ingevoerd. Dat zegt de Democratische fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer.
"Donald Trumps roekeloze tarieven hebben de prijzen al opgedreven en onze economie beschadigd en nu maakt hij de zaken alleen maar erger", zegt Schumer in een verklaring.
Trump kondigde zaterdag aan met ingang van 1 februari heffingen van 10 procent op te leggen aan landen die hebben aangekondigd militairen naar Groenland te sturen voor een verkenningsmissie, waaronder Nederland.
"Het is ongelofelijk dat hij de domheid nog hardnekkiger wil benadrukken door tarieven op te leggen aan onze nauwste bondgenoten om zijn onrealistische poging om Groenland over te nemen. De Democraten in de Senaat zullen een wetsvoorstel indienen om deze tarieven te blokkeren voordat ze verdere schade aanbrengen aan de Amerikaanse economie en onze bondgenoten in Europa", aldus Schumer.
