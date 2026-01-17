ECONOMIE
Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 17 januari 2026 om 14:26
70151600_m
Voor gezonde mensen die gevarieerd eten, is het in de meeste gevallen níet nodig om extra zinktabletten te slikken. Een tekort komt vooral voor bij mensen met een eenzijdig dieet, darmaandoeningen of een ernstig alcoholprobleem.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zink voor volwassenen ligt rond 8 milligram voor vrouwen en 11 milligram voor mannen, wat in West‑Europa doorgaans eenvoudig via voeding wordt gehaald, met name via vlees, zuivel, volkoren granen, noten en zaden. De Amerikaanse National Institutes of Health waarschuwen bovendien dat langdurig boven de zogeheten “Tolerable Upper Intake Level” van 40 milligram per dag uitkomen misselijkheid, buikklachten en zelfs kopertekort kan veroorzaken.
Wie zonder duidelijke medische reden hoge doses slikt “just in case”, neemt dus vooral risico’s zonder bewezen extra voordeel. De meeste studies naar zinksuppletie laten verbetering zien bij mensen met een aantoonbaar tekort of specifieke aandoening, niet bij gezonde volwassenen met een normaal voedingspatroon. Artsen en voedingsdeskundigen benadrukken daarom dat zinktabletten iets zijn voor gerichte behandeling, niet voor routinegebruik door iedereen. Een simpele bloedtest of een gesprek met de huisarts is zinvoller dan zomaar een potje slikken.

loading

