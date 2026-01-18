ECONOMIE
Wrakstukken van vermist vliegtuig Indonesië gevonden

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 5:05
anp180126051 1
MAKASSAR (ANP) - De Indonesische autoriteiten hebben wrakstukken gevonden van het vliegtuig dat vermist raakte in de provincie Zuid-Sulawesi. Naar de elf inzittenden wordt nog gezocht.
Het vliegtuig dat onderweg was naar de stad Makassar verloor zaterdag rond 13.30 uur (lokale tijd) contact met de luchtverkeersleiding. Aan boord waren acht bemanningsleden en drie passagiers. Het toestel was gehuurd door het Indonesische ministerie van Maritieme Zaken en Visserij voor luchttoezicht op de visserij. De passagiers waren medewerkers van het ministerie.
De wrakstukken werden zondagochtend op verschillende locaties rond de berg Bulusaraung in de regio Maros gevonden. Het hoofd van de reddingsdienst van Zuid-Sulawesi zei op de lokale televisie na het vinden van het wrak dat 1200 mensen worden ingezet om naar de vermiste inzittenden te zoeken. "Onze prioriteit is het zoeken naar de slachtoffers, en we hopen dat we er een aantal veilig kunnen evacueren", zei hij.
