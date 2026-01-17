ECONOMIE
Denemarken verrast door Amerikaanse heffingen om Groenland

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:05
anp170126130 1
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De heffingen die de VS vanwege Groenland opleggen aan Europese landen waren voor Denemarken een "verrassing". Dat zegt buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen, die afgelopen woensdag nog in Washington was om te overleggen over het eiland.
Rasmussen zei toen dat er nog steeds "fundamentele meningsverschillen" bestonden tussen de Denen en de Amerikanen, die Groenland koste wat het kost willen overnemen. Denemarken en Groenland verzetten zich daartegen.
Denemarken kondigde woensdag aan de militaire aanwezigheid op en rond Groenland op te schalen. Ook Europese bondgenoten, waaronder Nederland, stuurden militairen naar het eiland om grote oefeningen voor te bereiden. Die landen krijgen nu heffingen opgelegd.
Rasmussen snapt dat niet, want deze missie is volgens Denemarken juist bedoeld om de veiligheid van het Noordpoolgebied, waar de VS steeds over klagen, te versterken. Volgens president Donald Trump kan Denemarken het eiland niet verdedigen tegen de Russen en Chinezen.
