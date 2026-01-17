ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atlete Kieft verbetert Nederlands record polsstokhoogspringen

Sport
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 20:48
anp170126127 1
ZOETERMEER (ANP) - Atlete Marijn Kieft heeft bij een indoorgala in Zoetermeer het Nederlands record polsstokhoogspringen verbeterd. De 19-jarige atlete van de Alphense club AAV'36 sprong over 4,60 meter en daarmee sprong ze hoger dan de 4,52 van Femke Pluim in 2021. Kieft ging ook over het Nederlands outdoorrecord heen, dat Pluim in 2015 op 4,55 zette.
Kieft bleef 10 centimeter verwijderd van de kwalificatielimiet voor de WK indooratletiek in maart in het Poolse Torun, maar op basis van haar positie op de wereldranglijst maakt ze goede kans op deelname.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

185588573_m

Als je partner meer verdient, word jij dunner

Loading