Atlete Kieft verbetert Nederlands record polsstokhoogspringen

ZOETERMEER (ANP) - Atlete Marijn Kieft heeft bij een indoorgala in Zoetermeer het Nederlands record polsstokhoogspringen verbeterd. De 19-jarige atlete van de Alphense club AAV'36 sprong over 4,60 meter en daarmee sprong ze hoger dan de 4,52 van Femke Pluim in 2021. Kieft ging ook over het Nederlands outdoorrecord heen, dat Pluim in 2015 op 4,55 zette.

Kieft bleef 10 centimeter verwijderd van de kwalificatielimiet voor de WK indooratletiek in maart in het Poolse Torun, maar op basis van haar positie op de wereldranglijst maakt ze goede kans op deelname.