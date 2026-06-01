Detailhandel zet ruim 3 procent meer om, ook volume stijgt

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in april meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,4 procent, na een stijging van 3,2 procent in maart. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,6 procent hoger dan een jaar geleden.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 3,2 procent. Het verkoopvolume steeg met 1,6 procent. De omzet van supermarkten groeide met 3,8 procent, na een stijging van 2,9 procent in maart. De omzet van speciaalzaken daalde met 0,9 procent, na een stijging van 0,2 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,5 procent toe en lag het volume 3,1 procent hoger. Drogisterijen boekten 9,6 procent meer omzet dan in april 2025 en winkels in recreatieartikelen noteerden een omzetgroei van 8,6 procent. Elektronicazaken en winkels in doe-het-zelfartikelen zagen de omzet met 4,3 en 3,3 procent stijgen. Kledingwinkels boekten 1,7 procent meer omzet.