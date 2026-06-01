Nederlandse verkeersboetes behoren tot de hoogste van Europa

Nederlandse automobilisten betalen niet alleen stevige verkeersboetes, ze kunnen veel ellende ook vrij eenvoudig voorkomen met een paar concrete aanpassingen in hun rijgedrag. Omdat vooral het gebruik van een telefoon achter het stuur zwaar wordt beboet, loont het om juist daar bewuster mee om te gaan.

Wie in Nederland betrapt wordt op het vasthouden van een telefoon of ander elektronisch apparaat achter het stuur, riskeert een boete van 440 euro – een van de hoogste bedragen in Europa. Ter vergelijking: in Oostenrijk begint de boete bij 50 euro, in Frankrijk en Spanje liggen de bedragen op respectievelijk 100 en 200 euro voor vergelijkbare overtredingen.

Ook andere overtredingen tikt de Nederlandse overheid stevig af: 89 euro voor 10 kilometer per uur te hard buiten de bebouwde kom en 310 euro voor het negeren van een rood licht. Verkeershandhaving levert de schatkist honderden miljoenen op; alleen al de snelheidsboetes waren vorig jaar goed voor 460 miljoen euro, terwijl boetes voor illegaal telefoongebruik 89 miljoen euro en roodlichtboetes 66 miljoen euro opleverden.

Wat kost wat waar?

Overtreding Nederland (circa) Goedkoopste gevonden EU‑land (circa) Telefoon in de hand in auto 440 200 euro in Spanje; sommige (oost-)EU‑landen rapporteren nog lagere of variabele bedragen, maar zonder eenduidige standaardtarieven. Telefoon in de hand op fiets 170 euro. In veel landen geen aparte boete; waar wel, vaak 20–50 euro (bijvoorbeeld Duitsland voor fiets-overtredingen). 10 km/u te hard (snelweg of buiten bebouwde kom) 84–89 euro. 20–30 euro in Duitsland (10 km/u), 20 euro in Oostenrijk. 20 km/u te hard (snelweg) 229 euro. 40–45 euro in Slovenië en Oostenrijk. Rood licht negeren (auto) 310 euro. 49 euro in Luxemburg; rond 90 euro in Duitsland. Geen gordel (bestuurder) 190 euro. Circa 30 euro in Duitsland, een van de laagste in Europa. Foutparkeren (standaard parkeerovertreding) 130 euro Ongeveer 20–30 euro in sommige Zuid- en Oost-Europese landen; exacte minima verschillen per stad. Niet verlenen van voorrang 320 euro. In veel landen 60–100 euro; Duitsland en Italië zitten vaak in deze bandbreedte Gebruik koptelefoon/oordoppen tijdens rijden 440 euro (als “mobiel apparaat”). 100 euro in Frankrijk, 200 euro in Spanje; sommige landen beboeten dit alleen via “onveilig rijgedrag” met lagere standaardboetes.

Deze lijst laat zien dat Nederland vrijwel nooit in de onderste regionen zit; bij veel overtredingen ligt het Nederlandse tarief meerdere malen hoger dan dat van het goedkoopste gevonden EU‑land, dat vaak Duitsland, Oostenrijk of Luxemburg blijkt te zijn.

Praktische tips om boetes te vermijden

Leg je telefoon weg: zet de ‘niet storen’-stand aan, stop je toestel in tas of jas, en gebruik alleen een vaste houder voor navigatie.

Plan je route vooraf: stel navigatie in vóór vertrek, zodat je onderweg niet meer aan apps hoeft te zitten.

Gebruik handsfree met beleid: beperk gesprekken tot het hoognodige en stel langere calls uit tot na de rit.

Houd marge bij de snelheidslimiet: rijd 3 tot 5 kilometer per uur onder de maximumsnelheid voor meer rust en minder risico op flitsboetes.

Let extra op bij verkeerslichten: rem eerder af voor oranje, want rood is in Nederland niet alleen gevaarlijk maar ook duur.

Check boetes tijdig: controleer na een flits of brief meteen de officiële overheidsportalen om aanmaningen te voorkomen.

De boetes stijgen bovendien automatisch met de inflatie – naar verwachting zo’n 2,7 procent volgend jaar – dus de vraag is vooral: hoe vaak kun je je nog veroorloven níet op je rijgedrag te letten?