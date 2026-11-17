LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft voor 582 miljoen dollar aan verdachte betalingen verwerkt die verband hielden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat bedrag ligt veel hoger dan eerder gemeld, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van een groot internationaal journalistiek onderzoek naar gelekte documenten. Tal van andere media, waaronder ook The New York Times en Follow the Money, publiceerden dinsdag verhalen over Deutsche Bank.

Ook is naar buiten gekomen dat Deutsche Bank in 2017 per ongeluk de belastingoverzichten van de Amerikaanse president Donald Trump naar een externe partij stuurde. Dat zou zijn gebeurd toen een relatiebeheerder van Deutsche Bank de jaarlijkse belastingoverzichten van 1586 rekeningen, waaronder die van Trump, naar de accountant van één klant stuurde.

"De kwesties waar de media aandacht aan besteden, gaan vele jaren terug en soms zelfs twee decennia", liet Deutsche Bank weten. De bank benadrukte de kwesties eerder al onderzocht te hebben en te hebben geïnvesteerd in betere controles.