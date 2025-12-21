De Amerikaanse familie Walton, oprichters van supermarktketen Walmart, voert de lijst aan met meer dan 500 miljard dollar. Op plek twee en drie staan oliefamilies uit het Midden-Oosten: de Al Nahyan's uit de Verenigde Arabische Emiraten (335,9 miljard dollar) en de Al Sauds uit Saoedi-Arabië (213,6 miljard dollar).​

Erfenissen blijven familievermogens veiligstellen

De rol van erfenissen wordt steeds belangrijker bij het in stand houden van extreme rijkdom. Het oude gezegde 'van hemdsmouwen naar hemdsmouwen in drie generaties' gaat niet meer op, stelt econoom Wouter Leenders van de Universiteit van Californië. Door vermogen te spreiden over verschillende sectoren en beleggingen kunnen ultrarijke families hun kapitaal voor toekomstige generaties beschermen.​

Bloomberg keek alleen naar families van minimaal twee generaties. Eerste generatie rijken zoals Jeff Bezos of Mark Zuckerberg vielen buiten de lijst.​

Miljoenbelasting om extreme ongelijkheid tegen te gaan

Met de groeiende vermogensconcentratie neemt de discussie over belasting op grote vermogens toe. Op verzoek van G20-voorzitter Brazilië ontwikkelde de Franse econoom Gabriel Zucman een plan voor een jaarlijkse vermogensbelasting van 2 procent. Zucman benadrukt dat miljardairs nu slechts 0,2 procent van hun vermogen aan belasting betalen.gov+1​

De belasting zou wereldwijd 250 miljard dollar aan extra overheidsinkomsten opleveren. "Het vermogen van de 25 rijkste families is in één jaar met meer dan 14 procent toegenomen", zegt Leenders. Voor hen zou 2 procent dus een bescheiden heffing zijn.gov+1​