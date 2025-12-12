ECONOMIE
De rijken willen geen spullen, maar 'beleving'

Samenleving
door Ans Vink
vrijdag, 12 december 2025 om 13:10
168225125_l
De allerrijksten lijken uitgekeken op nóg een horloge of handtas; het nieuwe status­symbool is een verhaal dat niemand anders kan navertellen. Uit luxe-onderzoek blijkt dat de zogeheten experience economy niet alleen groeit, maar de klassieke luxemarkt aan het overvleugelen is. Een recente studie van Bain en Altagamma laat zien dat in 2024 juist de uitgaven aan luxe-ervaringen – van exclusieve reizen tot fine dining – met zo’n 5 procent groeiden, terwijl veel fysieke luxegoederen stagneerden. Het is, volgens het FD, ook te merken op de Masters Expo, de miljonairs fair nieuwe stijl.
Vermogensbeheerder Julius Baer schrijft dat “onze meest waardevolle bezittingen steeds vaker de herinneringen zijn die we opdoen”, en ziet in zijn Global Wealth & Lifestyle Report dat high net worth-klanten vaker kiezen voor first-class trips, culinaire ervaringen en wellnessretreats dan voor traditionele retail. Dat beeld wordt bevestigd door een enquête van de Affluent Consumer Research Company, waaruit blijkt dat 75 procent van de luxeconsumenten liever geld uitgeeft aan ervaringen dan aan spullen.
De nieuwe rijken leggen hun geld vooral neer bij de reisbranche.
Het gaat daarbij niet alleen om superjachten en privéjets. Trendrapporten beschrijven een opmars van onderwaterhotels, afgehuurde privé-eilanden en ‘once in a lifetime’-trips naar Antarctica, gecombineerd met wellness, duurzaamheid en lokale cultuur. Volgens analisten heeft dat alles te maken met een andere definitie van status: minder pronken, meer persoonlijke groei, beleving en “authentieke” ervaringen die goed ogen op Instagram én in het eigen morele kompas.

