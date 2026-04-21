Senatoren D66 willen nieuw wetsvoorstel voor strenger asielbeleid

DEN HAAG (ANP) - De fracties van regeringspartijen D66 en CDA in de Eerste Kamer willen dat asielminister Bart van den Brink (CDA) eventuele nationale aanscherpingen van het Europese migratiepact in een nieuw wetsvoorstel opneemt. Dat hebben senatoren Boris Dittrich (D66) en Madeleine van Toorenburg (CDA) gezegd in stemverklaringen waarin zij uitlegden waarom hun fracties tegen de strenge asielwet van voormalig PVV-minister Marjolein Faber stemden.

De asielnoodmaatregelenwet waar de Eerste Kamer dinsdag in meerderheid tegen stemde, was volgens Dittrich slecht doordacht en niet uitvoerbaar. Met name de strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland, die door een omstreden amendement van de PVV in de wetstekst werd opgenomen, "ligt als een steen op de maag", zei hij. De aanpassing waarmee het kabinet die maatregel wil verzachten, neemt die zorg niet weg.

Voor het CDA was cruciaal dat met deze zogenoemde novelle zou worden voorkomen dat "barmhartigheid strafbaar" zou worden, zei Van Toorenburg. Maar de reparatiewet kreeg geen meerderheid, waarna ook het CDA tegen het wetsvoorstel stemde.