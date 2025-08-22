DHL beperkt zendingen van Duitsland naar VS om nieuwe regels

BONN (ANP/DPA) - DHL beperkt tijdelijk het verzenden van pakketjes van Duitsland naar de Verenigde Staten. Aanleiding zijn nieuwe douaneregels in de VS. Alleen pakketjes waarvan de inhoud maximaal 100 dollar waard is en die als geschenk zijn aangemerkt, worden nog verstuurd. Mensen die duurdere pakketten willen versturen en bedrijven moeten gebruikmaken van duurdere expressbezorging.

Vanaf volgende week vrijdag moeten in de VS invoerrechten worden betaald voor pakketten waarvan de inhoud minder dan 800 dollar waard is. Die maatregelen volgen uit een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Het merendeel van de pakketten van particuliere klanten naar de VS ligt sowieso onder de drempelwaarde van 100 dollar, dus particuliere klanten hebben relatief weinig last van de nieuwe regels", laat een woordvoerder van DHL weten aan persbureau dpa. Volgens hem zijn de beperkingen tijdelijk, maar hoe lang is nog niet duidelijk.