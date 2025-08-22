ECONOMIE
Dit is waarom vogels wereldwijd steeds langer zingen

natuur
door Nina van der Linden
vrijdag, 22 augustus 2025 om 11:08
ANP-522571642
Wat is er mooier dan een zangvogel die op een mooie zondagochtend zijn fluwelen keeltje openzet. Maar niet alle vogelgeluiden zijn puur natuur, blijkt uit nieuw onderzoek van biologen Brent Pease en Neil Gilbert, die miljoenen geluidswaarnemingen van vogels analyseerden.
Kunstlicht verlengt het vogelgezang overal ter wereld. Onze gevederde vrienden laten zich gemiddeld maar liefst vijftig minuten per dag langer horen. De onderzoekers doken in maar liefst 2,6 miljoen geluidsopnames van het vroege ochtendgezang en 1,8 miljoen van de laatste geluiden in de avond voordat ze stilvallen. Die enorme databank is afkomstig van BirdWeather, een project waarin vrijwilligers, automatische meetstations en kunstmatige intelligentie samenwerken om biodiversiteit in kaart te brengen.
Kwetsbare soorten
Niet alle vogels zijn even gevoelig voor de lichtvervuiling. Vooral soorten met grote ogen of vogels die in open nesten verblijven, zingen veel langer door dan normaal. Daarmee tonen Pease en Gilbert voor het eerst aan dat het effect van kunstlicht op zanggedrag niet alleen bij afzonderlijke soorten, maar op grote schaal en in verschillende seizoenen voorkomt.
Impact is nog onduidelijk
Wat dit betekent voor de dieren zelf, weten de wetenschappers nog niet. Langer zingen kan voordelen opleveren, zoals meer kans op een partner, maar ook nadelen, bijvoorbeeld extra energieverbruik of meer risico om door roofdieren gezien te worden. “Het in kaart brengen van deze effecten en het terugdringen van lichtvervuiling zijn uitdagingen voor natuurbescherming in de 21ste eeuw”, schrijven de onderzoekers deze week in vakblad Science.
Meer licht, minder rust
Lichtvervuiling treft inmiddels zo’n 23 procent van de planeet en beïnvloedt het natuurlijke dag-nachtritme van talloze soorten. Volgens Pease en Gilbert is het nog te vroeg om precies te zeggen welke rol leefgebied, breedtegraad of soortendiversiteit spelen, omdat sommige regio’s en vogels nog te weinig onderzocht zijn.
Bron: Eurekalert Science

