DHL Express teleurgesteld over staking, wil in gesprek met bonden

SCHIPHOL (ANP) - DHL Express is teleurgesteld over de staking die vakbonden FNV en CNV hebben opgezet bij de bezorger. Van die actie kunnen bedrijven en particulieren mogelijk hinder ondervinden. "Wij houden ontvangers via track en trace op dhlexpress.nl op de hoogte van het verloop van hun zending", laat de onderneming maandagochtend weten.

Werknemers van DHL Express, dat vooral spoedzendingen van documenten en pakketten bezorgt, gaan maandag bijna de hele dag staken, hebben FNV en CNV aangekondigd. Ze zijn verbolgen dat het bedrijf niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Het bedrijf zou het loon vanaf 1 juli met 3,25 procent willen verhogen en vanaf 1 juli 2027 met nog eens 3 procent. De bonden vinden dat loonbod te mager.

DHL Express zegt echter "een goed en constructief voorstel" gedaan te hebben. "Gezien het niveau van ons aanbod, zowel in absolute zin als in vergelijking met andere cao's, vinden wij dat de vakbonden veel te vroeg grijpen naar een onnodig zwaar middel. Wij roepen de bonden op om opnieuw in gesprek te gaan."