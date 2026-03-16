ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran dreigt met aanvallen op doelen die het linkt aan tv-zender

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 8:29
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft landen in de regio opgeroepen niet samen te werken met televisiezender Iran International. In een verklaring wordt gewaarschuwd dat infrastructuur waar de zender gebruik van maakt op de Iraanse lijst met doelwitten kan worden gezet.
Het in Londen gevestigde Iran International wordt door Iran gezien als een terreurorganisatie. De Iraanse autoriteiten maakten afgelopen weekend bekend dat mensen zijn opgepakt die informatie of beelden naar de zender zouden hebben gestuurd.
Iran verwijt de zender de VS en Israël te helpen. "Het Zionistische Internationale Netwerk maakt gebruik van de satellietcapaciteit en mediainfrastructuur van enkele landen in de regio om spanningen te creëren en valse verhalen te verspreiden", aldus de Iraanse krijgsmacht.
Onduidelijk is waar infrastructuur die de zender in de regio zou gebruiken zich bevindt. Iran heeft de afgelopen weken aanvallen uitgevoerd op doelen in meerdere omliggende landen.
POPULAIR NIEUWS

