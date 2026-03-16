ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vluchten luchthaven Dubai 'geleidelijk hervat' na drone-incident

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 8:05
DUBAI (ANP/AFP) - De internationale luchthaven van Dubai hervat het vliegverkeer na een incident met een drone. "Vluchten van en naar DXB worden geleidelijk hervat naar geselecteerde bestemmingen, na de tijdelijke opschorting die als voorzorgsmaatregel was ingevoerd", meldt Dubai Airports in een verklaring.
De luchthaven geldt als een belangrijke hub voor het internationale vliegverkeer. Vluchten waren uit veiligheidsoverwegingen opgeschort nadat volgens de autoriteiten in de omgeving brand was uitgebroken na een drone-aanval. Er zou een brandstofopslag zijn geraakt.
De Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai toe behoort, verdedigen zich tegen grootschalige raket- en droneaanvallen door Iran. Dat land voert vergeldingsaanvallen uit op doelen in de regio, omdat het wordt gebombardeerd door de Verenigde Staten en Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading