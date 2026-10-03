ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dieselprijs omlaag na G7-besluit over vrijgave dieselvoorraden

Economie
door anp
anp031026050 1
Volg ons op Google Nieuws
EINDHOVEN (ANP) - Automobilisten zijn aan de Nederlandse pomp zaterdag gemiddeld 1 cent minder kwijt voor een liter diesel. Daarmee laat de dieselprijs direct een daling zien na de aankondiging van een forse vrijgave van olie- en dieselvoorraden door landen van de G7.
De groep van grote industrielanden maakte vrijdag bekend komende vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar te stellen uit hun reserves. Dit gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die Frankrijk en Duitsland had gedreigd met een exportverbod. Trump wil met die maatregel de hoge brandstofprijzen in de VS drukken in aanloop naar de parlementsverkiezingen in november.
Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland gezakt tot 2,760 euro per liter. Een liter Euro95 ging daarnaast een fractie in prijs omlaag naar 2,705 euro. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd; elders kun je soms tot tientallen centen per liter goedkoper tanken.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (6)

Oktober begint en maak deze fout niet bij het aanzetten van je verwarming

anp011026242 1

Zesjarig meisje speelt onbedoeld sleutelrol bij redding Flydubai-vlucht

231034773_m

Deze planten moet je met rust laten in de herfst (en deze moet je wél snoeien)

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Alleen AOW? Dan merk je niets van het hogere belastingtarief in 2027. Heb je er een klein pensioen naast, dan wel

shutterstock_2211555323

Zo reken je uit wat nu je maximale hypotheek is met €3.000, €4.000 of €5.000 salaris

shutterstock_2757876551

Waarom drie jaar vast nu goedkoper is dan één jaar: je betaalt de dure winter niet in één keer

Loading