Dieselprijs voor het eerst boven de 2,50 euro per liter

EINDHOVEN (ANP) - De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor diesel in Nederland is dinsdagochtend voor het eerst tot boven de 2,50 euro per liter gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de prijzen aan de pomp al ongeveer een week hard op. Ook benzine is weer een stuk duurder geworden.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers wordt voor een liter diesel inmiddels 2,519 euro gevraagd. Dat is bijna 6 cent meer dan maandag. Euro95 werd ook bijna 6 cent per liter duurder. Daar staat de gemiddelde adviesprijs nu op 2,453 euro.