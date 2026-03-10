ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dieselprijs voor het eerst boven de 2,50 euro per liter

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 7:47
anp100326047 1
EINDHOVEN (ANP) - De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor diesel in Nederland is dinsdagochtend voor het eerst tot boven de 2,50 euro per liter gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten lopen de prijzen aan de pomp al ongeveer een week hard op. Ook benzine is weer een stuk duurder geworden.
Volgens consumentencollectief UnitedConsumers wordt voor een liter diesel inmiddels 2,519 euro gevraagd. Dat is bijna 6 cent meer dan maandag. Euro95 werd ook bijna 6 cent per liter duurder. Daar staat de gemiddelde adviesprijs nu op 2,453 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

Loading