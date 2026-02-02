Trump dreigt met rechtszaak tegen 'loser Noah' na Grammy Awards

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woedend gereageerd op de uitreiking van de Grammy Awards. Hij noemde de ceremonie bijna onkijkbaar en dreigde met een rechtszaak tegen komiek en presentator Trevor Noah, die grappen maakte over Trump en zedendelinquent Jeffrey Epstein. "Maak je klaar, Noah, ik ga wat lol met je hebben", schreef hij online.

Noah grapte tijdens de uitzending dat Trump aast op Groenland nu het beruchte privé-eiland van de rijke Epstein niet meer beschikbaar is. "Hij heeft dus een nieuwe plek nodig om met Bill Clinton rond te hangen."

Trump schreef in zijn reactie dat hij nooit op "Epstein Island" is geweest. "Noah, een totale loser, moet zijn feiten maar eens op orde krijgen, en snel ook. Het lijkt erop dat ik mijn advocaten ga sturen om deze arme, zielige, talentloze sukkel van een presentator aan te klagen, en dat zal hem flink wat kosten."