ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump dreigt met rechtszaak tegen 'loser Noah' na Grammy Awards

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 9:10
anp020226062 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woedend gereageerd op de uitreiking van de Grammy Awards. Hij noemde de ceremonie bijna onkijkbaar en dreigde met een rechtszaak tegen komiek en presentator Trevor Noah, die grappen maakte over Trump en zedendelinquent Jeffrey Epstein. "Maak je klaar, Noah, ik ga wat lol met je hebben", schreef hij online.
Noah grapte tijdens de uitzending dat Trump aast op Groenland nu het beruchte privé-eiland van de rijke Epstein niet meer beschikbaar is. "Hij heeft dus een nieuwe plek nodig om met Bill Clinton rond te hangen."
Trump schreef in zijn reactie dat hij nooit op "Epstein Island" is geweest. "Noah, een totale loser, moet zijn feiten maar eens op orde krijgen, en snel ook. Het lijkt erop dat ik mijn advocaten ga sturen om deze arme, zielige, talentloze sukkel van een presentator aan te klagen, en dat zal hem flink wat kosten."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

Scherm­afbeelding 2026-02-01 om 07.44.40

Slecht nieuws voor Poetins oorlogseconomie

ANP-546503082

Dit fruit je beter uit je smoothie weglaten: 'Antioxidanten breken af'

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

a7a73c18ec5169604fd62e3cd36498ef1cdacfef

De wetenschap achter schoon: wat werkt écht tegen bacteriën?

Loading