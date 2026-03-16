Directeur IEA: landen kunnen meer olie vrijgeven indien nodig

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 16:00
PARIJS (ANP/RTR) - Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap (IEA) kunnen meer olie vrijgeven uit de noodreserves als dat nodig is. Dat zei directeur Fatih Birol maandag. Hij wees daarbij op de achtergebleven noodvoorraad olie.
Een kleine week geleden maakte het IEA bekend dat de 32 leden samen ruim 400 miljoen vaten olie vrij gaan geven uit de noodvoorraden. Dat is de grootste vrijgave uit de geschiedenis van de in Parijs gevestigde organisatie. Maar aangezien er na de vrijgave nog meer dan 1,4 miljard vaten olie in de noodvoorraden over zijn, kunnen de lidstaten nog meer olie vrijgeven, legde Birol uit.
"Ondanks deze enorme vrijgave hebben we nog steeds veel voorraden over", stelde Birol. Volgens hem heeft de recordvrijgave de noodvoorraden in IEA-landen met ongeveer 20 procent verminderd.
Nederland is een van de 32 landen van het IEA en draagt 5,4 miljoen vaten olie bij. De olie werd vrijgegeven om de druk op de energiemarkt te verlichten. De energieprijzen zijn sinds het uitbreken van de Iranoorlog fors opgelopen.
