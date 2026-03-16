FNV: veel werknemers DHL Express hebben gestaakt

AMSTERDAM (ANP) - Veel werknemers van DHL Express, dat vooral spoedzendingen van documenten en pakketten bezorgt, hebben maandag gestaakt. Met slechts een kleine bezetting zijn er nog wel pakketten gereden, meldt FNV.

Werknemers zijn verbolgen dat het bedrijf niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Het bedrijf zou het loon vanaf 1 juli met 3,25 procent willen verhogen en vanaf 1 juli 2027 met nog eens 3 procent. De bonden vinden dat loonbod te mager.

"De actiebereidheid is enorm groot. We hebben gekozen voor estafettestaking", aldus een vakbondsvrouw van FNV. DHL Express gaf eerder aan teleurgesteld te zijn over de staking die vakbonden FNV en CNV hebben opgezet bij de bezorger.