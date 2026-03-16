Amnesty wil verantwoording VS over aanval op Iraanse school

MINAB (ANP) - Amnesty International wil dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de luchtaanval op een school in Iran ter verantwoording worden geroepen. De mensenrechtenorganisatie zegt uitgebreid onderzoek te hebben gedaan en stelt dat het Amerikaanse leger waarschijnlijk niet genoeg voorzorgsmaatregelen heeft genomen om burgerslachtoffers te voorkomen. In de school werden zeker 168 mensen gedood, onder wie meer dan honderd kinderen.

"Scholen moeten voor kinderen veilige plekken zijn", aldus Erika Guevara Rosas van Amnesty. "In plaats daarvan werd deze school in Minab de plek van een massamoord. De Amerikaanse autoriteiten hadden kunnen en moeten weten dat het een schoolgebouw was." Amnesty benadrukt dat een aanval op een school een schending is van het internationaal humanitair recht.

De school stond naast gebouwen van de Revolutionaire Garde en maakte voorheen ook deel uit van dat complex. The New York Times schreef dat het Amerikaanse leger mogelijk gebruikmaakte van 10 jaar oude data.