Politie op Bali wijst verdachten aan voor moord op Nederlander

DENPASAR (ANP) - De politie op Bali heeft twee buitenlanders aangewezen als verdachten van een fatale steekpartij waarbij begin deze week een Nederlander om het leven kwam. Vermoedelijk gaat het om twee mannen van 34 en 32 jaar uit Brazilië, meldt het Indonesische persbureau Antara. Volgens de politie zijn zij Indonesië ontvlucht.

Het AD en De Telegraaf meldden eerder dat het slachtoffer de in 2005 voor drugshandel veroordeelde René P. is. De lokale politie zegt enkel dat het gaat om een 49-jarige Nederlander met de initialen R.P. Hij zou meerdere keren zijn neergestoken toen hij maandagavond een vakantiewoning in de toeristische regio Noord-Kuta verliet. Na de moord begonnen de autoriteiten een onderzoek. Aan de hand van onder meer camerabeelden kon de identiteit van de verdachten worden vastgesteld. Inmiddels is vastgesteld dat zij dinsdag naar het buitenland zijn vertrokken.

P. werd in 2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor de handel in harddrugs. Na een weekendverlof in april 2006 vluchtte hij naar het buitenland.