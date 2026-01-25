DNB-baas: maak Europese Unie economisch hechter blok

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Unie moet nog meer als één blok opereren om zich te beschermen tegen andere grootmachten, zegt de president van De Nederlandsche Bank in het programma Buitenhof. Juist op economisch vlak is er volgens DNB-baas Olaf Sleijpen nog veel te winnen.

"In eerste instantie denk ik dat Europa zelf meer moet samenwerken, zowel politiek, als het gaat om veiligheid, maar zeker ook economisch", antwoordde hij op de vraag hoe de EU een vuist kan maken tegen andere grootmachten, zoals de VS onder president Donald Trump.

Sleijpen haalde een analyse van de Europese Centrale Bank aan waarin staat dat alle handelsbelemmeringen tussen lidstaten van de EU gelijkstaan aan heffingen van 65 procent op goederen. Sleijpen denkt dat het onder andere helpt als er directere wetgeving uit Brussel komt, en minder ruimte voor variaties daarin tussen lidstaten. "Dat doet pijn, maar daar staat tegenover dat de voordelen groter zijn. Zeker in de wereld waarin we nu zitten."