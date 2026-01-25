Veldrijdster Pieterse wint in Hoogerheide laatste WK-test

HOOGERHEIDE (ANP) - Puck Pieterse heeft de laatste test voor het WK veldrijden van volgende week in Hulst gewonnen. De 23-jarige Amersfoortse schreef in het Brabantse Hoogerheide de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op haar naam, nadat ze zaterdag in Maasmechelen al haar eerste cross van deze wereldbeker had gewonnen. In het zonnige Hoogerheide had ze daarbij geen last van de concurrentie van haar ontbrekende landgenoten Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.

Pieterse plaatste in de slotronde haar beslissende aanval. De Tsjechische Kristyna Zemanova kon nog het best mee en werd tweede, de Française Amandine Fouquenet moest genoegen nemen met de derde plaats.