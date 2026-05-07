Stembureaus openen voor Britse verkiezingen

LONDEN (ANP) - In Groot-Brittannië zijn de stembureaus geopend voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland vinden parlementsverkiezingen plaats. Bij de stembusgang wordt rekening gehouden met een flink verlies voor Labour. De partij van premier Keir Starmer, wiens populariteit flink is afgenomen, staat er volgens de peilingen zeer slecht voor en krijgt mogelijk te maken met een recordverlies aan zetels.

De radicaal-rechtse Reform UK krijgt naar verwachting juist veel meer kiezers achter zich. De anti-immigratiepartij van Nigel Farage wordt volgens de peilingen mogelijk de grote winnaar van deze verkiezingen. De linkse Green Party kan ook op meer zetels rekenen. De Conservatieve Partij, die de vorige landelijke regeringen leidde, verliest naar verwachting juist zetels.

Labour is nu nog de grootste partij in Wales, maar verliest die positie waarschijnlijk. Reform UK of Plaid Cymru, die pro-onafhankelijkheid is, gaan volgens peilingen de strijd aan om de eerste plek. De winst in Schotland gaat waarschijnlijk naar de Scottish National Party (SNP), die daar al negentien jaar aan de macht is. Labour moet daar zijn tweede plek mogelijk afstaan aan Reform UK.

De stembureaus sluiten om 23.00 uur Nederlandse tijd. Alle stemmen, ook die per post zijn verstuurd, moeten dan binnen zijn. Een klein deel van de uitslagen wordt in de nacht van donderdag op vrijdag verwacht, het merendeel komt vrijdag pas. In Schotland en Wales wordt pas vanaf vrijdagochtend geteld.