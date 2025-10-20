ECONOMIE
DNB en AFM: financiële sector te afhankelijk van niet-Europese IT

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 7:41
anp201025049 1
AMSTERDAM (ANP) - De financiële sector wordt steeds afhankelijker van IT-dienstverleners buiten Europa. Dat brengt grote risico's met zich mee in het huidige "gure geopolitieke klimaat", waarschuwen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een maandag gepubliceerd rapport. Staten kunnen die afhankelijkheid onder meer misbruiken als drukmiddel in een handelsconflict.
DNB en de AFM wijzen vooral naar Amerikaanse leveranciers van IT-diensten, zonder bedrijven bij naam te noemen. Als voorbeeld noemen de instellingen een scenario waarin de dienstverlening plotseling stopt als gevolg van sancties. DNB en de AFM constateren verder dat instellingen vaak dezelfde dienstverleners gebruiken. Bij storingen en cyberaanvallen bij deze aanbieders kunnen daardoor meerdere instellingen tegelijk getroffen worden.
