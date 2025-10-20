Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht om uitloop werkzaamheden

VUGHT (ANP) - De werkzaamheden die ProRail de afgelopen weken uitvoerde aan het spoor bij Vught, duren langer. Het werk had maandagochtend om 05.00 uur klaar moeten zijn, maar de spoorbeheerder meldt problemen bij het onder spanning brengen van de bovenleidingsgroepen.

Door de uitloop rijden momenteel geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht. Dit duurt zeker tot 09.00 uur, meldt NS. Tussen Den Bosch en Boxtel en Den Bosch en Tilburg is tot zeker 11.00 uur geen treinverkeer mogelijk.

Tussen Den Bosch en Utrecht is omreizen via Arnhem "nauwelijks mogelijk" door werkzaamheden tussen Arnhem Centraal en Driebergen-Zeist, waarschuwt NS. Bovendien zijn "amper" vervangende bussen te krijgen, omdat de uitloop onverwacht kwam. NS raadt reizigers aan de reis uit te stellen.