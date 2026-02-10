ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron wil met Europese partners dialoog met Poetin hervatten

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:45
anp100226129 1
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron wil Europese partners betrekken bij een hervatting van de dialoog met de Russische president Vladimir Poetin. Macron heeft afgelopen week een gezant, Emmanuel Bonne, naar Moskou gestuurd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei toen dat Poetin gereed is voor een gesprek met Macron.
De Kremlinwoordvoerder zei dinsdag echter dat Rusland nog geen aanwijzingen heeft dat Macron daadwerkelijk in gesprek wil gaan met Poetin. De twee leiders spraken elkaar voor het laatst in juli vorig jaar. Dat was hun eerste gesprek in bijna drie jaar. De meeste westerse regeringen mijden Poetin sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022.
De regering van president Donald Trump spreekt wel met Poetin. Macron wil het niet allemaal aan de Amerikanen overlaten. Hij zei dat de dialoog met Poetin door Europa moet worden hervat "in een goed georganiseerde Europese aanpak. Of we het nou leuk vinden of niet, Rusland blijft daar".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading