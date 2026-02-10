Macron wil met Europese partners dialoog met Poetin hervatten

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron wil Europese partners betrekken bij een hervatting van de dialoog met de Russische president Vladimir Poetin. Macron heeft afgelopen week een gezant, Emmanuel Bonne, naar Moskou gestuurd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei toen dat Poetin gereed is voor een gesprek met Macron.

De Kremlinwoordvoerder zei dinsdag echter dat Rusland nog geen aanwijzingen heeft dat Macron daadwerkelijk in gesprek wil gaan met Poetin. De twee leiders spraken elkaar voor het laatst in juli vorig jaar. Dat was hun eerste gesprek in bijna drie jaar. De meeste westerse regeringen mijden Poetin sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022.

De regering van president Donald Trump spreekt wel met Poetin. Macron wil het niet allemaal aan de Amerikanen overlaten. Hij zei dat de dialoog met Poetin door Europa moet worden hervat "in een goed georganiseerde Europese aanpak. Of we het nou leuk vinden of niet, Rusland blijft daar".