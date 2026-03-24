DNB: oorlog kan inflatie flink stuwen en groei economie drukken

AMSTERDAM (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten kan de inflatie in Nederland flink aanjagen en de economische groei ondermijnen. Dat voorziet De Nederlandsche Bank (DNB), die dinsdag verschillende scenario's heeft geschetst. Toch verwacht de centrale bank niet dat de impact zo groot wordt als tijdens de energiecrisis van 2022 na de Russische inval in Oekraïne.

Vier jaar geleden steeg de gasprijs bijvoorbeeld nog met meer dan 250 procent tot boven de 300 euro per megawattuur. Nu lopen de prijzen nog maar op tot rond de 50 tot 60 euro, stipt DNB aan. Deze vergelijking neemt niet weg dat het recente oorlogsgeweld en de Iraanse blokkade van de voor de olie- en gasindustrie belangrijke Straat van Hormuz huishoudens behoorlijk in de portemonnee kan raken.

In een zwaar scenario, als de oorlog voorlopig aanhoudt en de energieprijzen langere tijd hoog blijven, krijgt het besteedbare inkomen van huishoudens een knauw van 6 procentpunt. Vooral voor lagere inkomens zou dit hard aankomen, omdat zij een groter deel van hun inkomen uitgeven aan vaste lasten zoals energie. Ook andere producten en diensten zouden duurder kunnen worden, wat dan waarschijnlijk weer drukt op bijvoorbeeld de consumptie.

Risico financiële stabiliteit

De becijferingen van DNB wijzen uit dat de inflatie dit jaar en volgend jaar sowieso met elk een ruim een half procentpunt extra lijkt op te lopen. In het zware scenario moet Nederland dit jaar rekening houden met 1,6 procentpunt meer inflatie. Volgend jaar zou het algehele prijspeil dan 2,8 procentpunt extra worden gestuwd. Volgens de centrale bank zou de groei van de economie dit jaar en volgend jaar in het laatste geval met ongeveer 0,8 procentpunt terug kunnen vallen. Dan blijft er amper nog economische groei over.

DNB-president Olaf Sleijpen benadrukte in een toelichting dat de scenario's geen nieuwe ramingen zijn. "De ontwikkeling van de inflatie hangt sterk af van de duur en intensiteit van de oorlog. Hoe breder de regio wordt meegezogen in het conflict, hoe groter de economische effecten."

De ontwikkelingen in het Midden-Oosten vormen volgens Sleijpen ook een risico voor de financiële stabiliteit. Hij wijst erop dat de macro-economische gevolgen van de oorlog en de impact op financiële markten ook banken kan raken. "Gelukkig staan Nederlandse financiële instellingen er goed voor en zijn ze de afgelopen jaren weerbaar gebleken. Maar onverwoestbaar is de Nederlandse financiële stabiliteit zeker niet."