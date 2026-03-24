Sleijpen: verstandig dat kabinet nog wacht met energiecompensatie

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 13:01
anp240326117 1
AMSTERDAM (ANP) - Het is verstandig dat het kabinet nog niet meteen een besluit heeft genomen over eventuele compensatie voor huishoudens van de door de Iranoorlog gestegen energieprijzen. Dat zei president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank.
"Natuurlijk wordt er gesproken over compensatie voor de gestegen energieprijzen, en dat begrijp ik heel goed", stelde Sleijpen. "Tegelijkertijd vind ik het verstandig dat het kabinet afwacht wat de effecten voor huishoudens zijn, voordat het een besluit neemt over eventuele compensatie."
DNB rekende verschillende scenario's door. In het meest milde daarvan was het negatieve effect op het besteedbaar inkomen van huishoudens ongeveer 1 procent. Bij langdurig hoge energieprijzen loopt dat wel op, maar in alle bekeken scenario's bleef het effect nog steeds lager dan tijdens de energiecrisis van 2022. Sleijpen wees er ook op dat veel huishoudens een vast of variabel energiecontract hebben. Daardoor werken prijsstijgingen volgens hem vertraagd of slechts gedeeltelijk door.
"En laten we ook niet vergeten dat compensatie geld kost", stipte de DNB-president aan. "Dit zal binnen de begroting gedekt moeten worden, hetgeen weer ten koste kan gaan van andere prioriteiten." Het niet dekken van eventuele stappen noemt hij daarbij "uiterst onverstandig in een tijd waarin de overheidsfinanciën er op middellange termijn niet goed voorstaan". "Mocht toch worden besloten om tot compensatie over te gaan, dan is het belangrijk dat deze gericht en tijdelijk is, en bij de mensen terechtkomt die het echt nodig hebben."
228796986_m

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

ms-assortedbreads-getty-89d01d67359842e89d41222a3a344b3c

125036919_m

shutterstock_2405195405

8c567848-7b54-4416-8958-813352aad6ea

