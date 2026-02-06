ECONOMIE
DNB: richt defensie-uitgaven op chips in plaats van tanks

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 8:58
AMSTERDAM (ANP) - Nederland moet zich bij het verhogen van de defensie-uitgaven niet richten op tanks, maar op zaken waarin Nederland uitblinkt. Dat betogen economen van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag na nieuw onderzoek.
Nederland heeft afgesproken binnen tien jaar ten minste 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uit te geven. "Dat betekent dat we jaarlijks vanaf nu steeds meer gaan uitgeven tot aan zo'n 19 miljard euro extra in 2035", aldus de kenners.
Ze opperen dat het verstandig is te kijken hoe dit geld efficiënt kan worden besteed. "Nederland heeft geen goede uitgangspositie voor het produceren van defensiegoederen zonder civiele toepassing, zoals tanks en munitie", geven ze aan.
Producten waarin Nederland wel een voorsprong heeft, zijn bijvoorbeeld halfgeleiders. Nederland zou zich daarom beter op het zogenoemde dual use-domein kunnen richten: "militaire producten die ook buiten het leger kunnen worden gebruikt". Dat zijn bijvoorbeeld chips die in een drone passen, maar ook in een telefoon.
