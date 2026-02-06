Je koffer een paar kilo te zwaar? Dan heb je in 2026 een probleem. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen scherpen hun bagageregels aan, en dat heeft volgens een voormalig piloot goede redenen.

Volle bagagevakken als veiligheidsrisico

Het begint al bij het instappen: de bagagevakken boven je hoofd zitten vol, het cabinepersoneel moet tassen herschikken of alsnog naar het ruim sturen, en de vertraging loopt op. Natasha Heap, voormalig piloot en nu onderzoeker luchtvaartveiligheid aan de University of Southern Queensland, wijst erop dat te veel handbagage een reëel veiligheidsrisico vormt. Cabinepersoneel loopt regelmatig rug- en tilblessures op door het sjouwen met te zware koffers. Bovendien vertragen passagiers die bij een noodevacuatie hun bagage willen meenemen de ontruiming van het toestel.​

Elk vliegtuig heeft een maximaal startgewicht

Elk toestel heeft een maximum startgewicht (maximum take-off weight) dat niet overschreden mag worden. Dat totaalgewicht omvat het vliegtuig zelf, de brandstof, catering, vracht, bemanning én alle passagiers met hun bagage. Voor een Boeing 737 gaat de regelgeving uit van een standaardgewicht van 81,8 kg voor mannelijke passagiers en 66,7 kg voor vrouwelijke passagiers, plus 7 kg handbagage per reiziger. Omdat het gemiddelde lichaamsgewicht van passagiers de afgelopen decennia is gestegen — in 1998 was het standaardgewicht nog 77 kg — moeten airlines steeds scherper letten op bagagegewicht om binnen de veiligheidsmarges te blijven.​

Miljardenbusiness achter de regels

Maar veiligheid is niet de enige drijfveer. Met de opkomst van budgetmaatschappijen werden extra's als bagage, wifi en eten aan boord een enorme inkomstenbron. De International Air Transport Association (IATA) verwacht dat deze zogenaamde ancillary revenue — waaronder bagagetoeslagen — in 2026 zo'n 145 miljard dollar bedraagt, ofwel bijna 14% van de totale omzet van de luchtvaartsector. Dat is meer dan de wereldwijde vrachtinkomsten per vliegtuig opleveren.​

Veel reizigers proberen de toeslagen te omzeilen door alles als handbagage mee te nemen, maar airlines zijn daar inmiddels op voorbereid. ​

KLM handbagage 2026

Bij KLM mag je in Economy Class de volgende handbagage meenemen:

1 kleine tas van maximaal 40 × 30 × 15 cm (past onder de stoel)

1 handbagage koffer/trolley van maximaal 55 × 35 × 25 cm (inclusief handgrepen en wielen)

Totaalgewicht: maximaal 12 kg voor beide stuks samen

In Business Class gelden ruimere regels: 1 kleine tas plus 2 stuks handbagage (elk max. 55 × 35 × 25 cm), samen maximaal 18 kg.

Let op: gewijzigd beleid voor bepaalde bestemmingen

Sinds september 2025 geldt bij de goedkoopste KLM-tickets naar negen Europese bestemmingen (waaronder Athene, Dublin, München, Praag en Stockholm) dat je alleen een kleine tas of rugzak gratis mag meenemen. Wil je ook een trolley mee, dan betaal je extra.

Transavia handbagage 2026

Bij Transavia zijn de regels strikter:

1 stuk gratis handbagage: maximaal 40 × 30 × 20 cm (kleine rugzak, handtas of laptoptas), maximaal 10 kg

Daarnaast mag je kosteloos een paraplu, wandelstok en 1 tas met duty free-aankopen meenemen​

Extra cabinebagage (trolley tot 55 × 40 × 25 cm) kan tegen betaling worden bijgeboekt; je krijgt dan ook Priority Boarding. Het totaalgewicht van handbagage plus cabinebagage mag samen niet meer dan 10 kg zijn

EasyJet handbagage 2026

Gratis bij elk ticket: 1 kleine onder-stoel tas van maximaal 45 × 36 × 20 cm, tot ongeveer 15 kg (je moet hem zelf kunnen tillen).​

Grotere cabinekoffer: maximaal 56 × 45 × 25 cm, ook tot 15 kg, alleen als je een betaalde large cabin bag of een stoel met extra’s (bijv. Up Front/Flexi/EasyJet Plus) boekt.

EasyJet controleert maten en upgrades streng bij de gate; een paar centimeter te groot kan al tot bijbetalen en inchecken leiden.​

Ryanair handbagage 2026

Gratis bij het standaard (Non‑Priority) ticket: 1 kleine persoonlijke tas van maximaal 40 × 30 × 20 cm, onder de stoel vóór je.

Wil je een cabinekoffer mee, dan heb je Priority & 2 Cabin Bags nodig:onder-stoel tas (40 × 30 × 20 cm)plus een 10 kg cabinekoffer van maximaal 55 × 40 × 20 cm in de bagagebak boven je.

onder-stoel tas (40 × 30 × 20 cm)

plus een 10 kg cabinekoffer van maximaal 55 × 40 × 20 cm in de bagagebak boven je.

Ryanair is berucht streng: als je tas groter is dan toegestaan, volgt vaak een gate-fee en gaat de koffer het ruim in.

Vergelijking KLM, Transavia, EasyJet, Ryanair)

Maatschappij Gratis handbagage bij goedkoopste ticket Extra/ grotere cabin bag Max. gewicht gratis stuk(ken) KLM Kleine tas (± 40 × 30 × 15); vaak ook trolley 55 × 35 × 25, behalve bij sommige goedkope Europa-tickets Trolley inbegrepen bij de meeste Economy-tickets, anders bijbetalen 12 kg totaal (Economy) ​ Transavia 1 tas 40 × 30 × 20 cm onder stoel ​ Betaalde cabinekoffer tot 55 × 40 × 25 cm, met Priority 10 kg totaal handbagage/cabinebagage ​ EasyJet 1 onder-stoel tas 45 × 36 × 20 cm ​ Large cabin bag 56 × 45 × 25 cm tegen meerprijs of met bepaalde stoelen/abonnementen ​ Tot ca. 15 kg voor (kleine of grote) cabin bag Ryanair 1 onder-stoel tas 40 × 30 × 20 cm Met Priority: extra 10 kg cabinekoffer 55 × 40 × 20 cm Kleine tas: geen expliciet gewicht, “redelijk”; cabinekoffer: 10 kg