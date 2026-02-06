Epsetin en de zijnen hebben eerst de levens van heel veel vroouwen verwoest. Nu zijn de mannen aan de beurtDe Britse premier Keir Starmer beleeft de zwaarste crisis van zijn premierschap. De man die anderhalf jaar geleden met een historische meerderheid van 411 zetels Downing Street betrad, wordt nu door eigen partijgenoten gevraagd op te stappen. De aanleiding: zijn beslissing om Peter Mandelson eind 2024 te benoemen tot ambassadeur in Washington, terwijl hij wist van diens banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein

Het schandaal dat alles veranderde

Het Mandelson-Epstein-dossier smeult al maanden, maar afgelopen week barstte de bom. Het Amerikaanse ministerie van Justitie publiceerde nieuwe informatie waaruit blijkt dat Mandelson veel nauwer betrokken was bij Epstein dan eerder bekend. Starmer gaf in het Lagerhuis toe dat hij vóór de benoeming op de hoogte was van de vriendschap tussen beide mannen — een bekentenis die een schokgolf door de Labour-fractie zond. Tijdens een rampzalige persconferentie beweerde hij vervolgens dat Mandelson hem had misleid door te zeggen dat hij Epstein "nauwelijks kende". Dat verweer was nauwelijks geloofwaardig: de vriendschap was al breed uitgemeten in de media en stond zwart op wit in vettingdocumenten van ambtenaren.​

Labour in opstand

De gevolgen zijn verwoestend. Een anonieme Welsh Labour-MP verklaarde openlijk dat Starmer moet aftreden. Bloomberg beschrijft de stemming binnen de partij als "koortsachtig en muiterij". Angela Rayner, de voormalig vicepremier, heeft aan vrienden laten weten dat ze klaarstaat voor een leiderschapscampagne. Gezondheidsminister Wes Streeting wist ondertussen zijn eigen foto's met Mandelson van sociale media en noemde diens gedrag "dom en roekeloos". Niemand uit het kabinet — op één uitzondering na — verdedigde Starmer na diens rampzalige optreden bij de wekelijkse PMQs.​

Het mogelijke einde

Columnist Dan Hodges van de Daily Mail voorspelt dat Starmer dit weekend tot de conclusie zal komen dat zijn positie politiek onherstelbaar is geworden. Zelfs als de premier probeert aan te blijven, wordt 26 februari als scharnierpunt gezien: de tussentijdse verkiezing in Gorton and Denton. Een verwacht verlies daar zou definitief bevestigen dat Labour onder Starmer afstevent op een electorale ramp — en de weg vrijmaakt voor Nigel Farage en Reform.​

De ironie is schrijnend. Starmer trad ooit aan met de ambitie het vertrouwen in de politiek te herstellen. Nu dreigt diezelfde belofte zijn graf te worden.

📊 Tijdlijn Mandelson-schandaal

Eind 2024 – Starmer benoemt Mandelson tot VS-ambassadeurSeptember 2025 – Mandelson ontslagen na onthullingen over Epstein-bandenJanuari 2026 – VS publiceert nieuwe Epstein-documenten2 februari 2026 – Mandelson stapt op uit House of Lords en Labour5 februari 2026 – Starmer geeft toe dat hij vooraf wist van de banden; biedt excuses aan slachtoffers6 februari 2026 – Eigen MP's roepen op tot aftreden