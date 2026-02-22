Donald Trump eist vertrek van Netflix-bestuurslid

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump eist dat Netflix bestuurslid Susan Rice "onmiddellijk" ontslaat of anders "de gevolgen ondervindt". Op Truth Social maakte de Amerikaanse president haar uit voor een "politieke pion", die "geen talent of vaardigheden" heeft.

Trump haalde uit naar Rice na opmerkingen in de podcast Stay Tuned with Preet. In het interview had Rice, die de nationale veiligheidsadviseur en VN-ambassadeur was onder voormalig president Barack Obama en ook diende in het Witte Huis onder president Joe Biden, het over de tussentijdse verkiezingen in de VS. Als de Democraten die zouden winnen, worden bedrijven die onder de Trump-regering regels hebben omzeild volgens haar ter verantwoording geroepen.

"HAAR MACHT IS VERDWENEN EN KOMT NOOIT TERUG", schreef Trump daarna op Truth Social. Ook verwees hij naar een X-bericht van de radicaalrechtse activist Laura Loomer, die Trump oproept de fusie tussen Netflix en Warner Bros. Discovery te stoppen. Eerder deze maand zei Trump nog dat hij zich niet zou bemoeien met de overname.